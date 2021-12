Formula 1, Hamilton si salva: nessuna penalità per le bandiere gialle

SportFair

Sono pronte a prendere il via le qualifiche in Arabia Saudita sulla pista di Jeddah, penultimo appuntamento del campionato di Formula 1. E’ testa a testa tra Hamilton e Verstappen, il titolo potrebbe decidersi già domenica, ma solo a favore dell’olandese.

Nel frattempo è arrivato un sospiro di sollievo per il pilota della Mercedes: Hamilton non verrà sanzionato per il mancato rispetto delle bandiere gialle. Secondo un documento il pilota della Mercedes non aveva ricevuto alcun avviso sul volante. Resta l’attesa per l’investigazione riguardante un presunto impedimento a Mazepin in Curva 8.