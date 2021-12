Formula 1, Gp Abu Dhabi: nessuna investigazione per Hamilton

SportFair

Si decide il mondiale. Ultimo appuntamento con il campionato di Formula 1, si corre ad Abu Dhabi. E’ testa a testa per il titolo, in corsa Lewis Hamilton e Max Verstappen.

In attesa delle qualifiche arrivano buone notizie per il pilota della Mercedes: Hamilton non sarà sottoposto a investigazione per l’ipotizzato impedimento in uscita dai box ai danni di Mazepin durante le terze prove libere sul circuito di Yas Marina. Hamilton non rischia una reprimenda e eventuali penalizzazioni, sulla griglia di partenza.