Formula 1, arrestato Jean Alesi: “ha fatto esplodere un grosso petardo contro la finestra dell’ufficio del cognato”

Jean Alesi, ex pilota di Formula 1 è stato fermato ad Avignone, attualmente è un opinionista. Il francese è stato sentito dalla polizia per aver fatto esplodere un grosso petardo contro la finestra dell’ufficio del cognato. “Jean Alesi è stato arrestato lunedì intorno alle 16:00 per aver danneggiato la proprietà altrui per mezzo di un ordigno esplosivo”, ha confermato il vice procuratore di Nimes, Antoine Wolff.

I fatti si sono verificati a Villeneuve-lès-Avignon, la città del Gard dove risiede l’ex Ferrari. I residenti avevano chiamato la Polizia intorno alle 22 di domenica, preoccupati dall’esplosione. Un vicino avrebbe annotato il numero di targa, la vettura è risultata di proprietà del fratello José. L’ex pilota della Ferrari si è recato in Questura, scagionando il fratello: alla guida dell’auto c’era lui, il figlio e un amico di quest’ultimo. Alesi ha spiegato che voleva fare solo “un brutto scherzo” al cognato.