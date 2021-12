Focolaio al Tottenham: a rischio la partita di Conference League e quelle di campionato

SportFair

L’arrivo in panchina di Antonio Conte ha cambiato marcia al Tottenham, gli Spurs sono reduci da una serie di risultati utili consecutivi e la classifica è sempre più interessante. L’allenatore italiano non ha bisogno di presentazioni, è uno dei migliori in circolazione e ha già messo in mostra tutte le qualità nella nuova esperienza. Dopo la sconfitta a sorpresa in Conference contro il Mura sono arrivate due vittorie in Premier League contro Norwich e Brentford.

Le prossime partite sono a rischio rinvio. E’ infatti scoppiato un focolaio di Covid-19 all’interno del gruppo, sarebbero almeno 7 i casi positivi riscontrati. Ulteriori tamponi sono previsti nella giornata di oggi e la situazione sarà più chiara. Il Tottenham dovrà scendere in campo giovedì per la partita di Conference contro il Rennes mentre domenica è previsto il match contro il Brighton, poi Leicester e Liverpool. L’incontro contro il Rennes sarebbe a rischio solo se la squadra rimanesse con meno 13 giocatori e senza alcun portiere. Per le partite di Premier League il Tottenham potrebbe chiedere il rinvio.