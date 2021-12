Ancora il Covid per Filippo Tortu: il velocista positivo per la seconda volta

SportFair

“Ciao ragazzi, per precauzione ieri mi sono sottoposto al test Covid e oggi mi è arrivato l’esito della positività”. Con questo messaggio pubblicato attraverso il proprio profilo Twitter, Filippo Tortu ha comunicato la positività al Covid. Il velocista azzurro, oro olimpico alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella 4×100 ha confermato: “anche se dovrò stare in quarantena, fortunatamente sono asintomatico e sto bene. Continuerò ad allenarmi da casa per mantenermi in forma e tornare in pista il prima possibile con più voglia che mai. A presto. Un abbraccio”.

Filippo Tortu aveva già contratto il Covid il 3 gennaio 2021. In quei giorni aveva raccontato il periodo di quarantena: “la soffro. Le imposizioni incidono sul mio umore. Mi manca la possibilità di non avere scelte. Una certa libertà individuale. E gli amici. Ma rispetto a chi ha dovuto chiudere un’attività o ha perso il lavoro, non mi lamento”. Sul vaccino aveva dichiarato: “sono convinto possa risolvere la situazione. Ed è grave che qualcuno non lo capisca”.