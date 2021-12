Ferrero, malore durante l’arresto: “mi hanno negato i domiciliari perché dicono che potrei fuggire, è follia”

SportFair

Massimo Ferrero è finito in carcere per reati societari e bancarotta ed è stato costretto a dimettersi da presidente della Sampdoria. L’ex numero uno blucerchiato si trova nel carcere di San Vittore a Milano e, attraverso uno dei suoi avvocati, ha deciso di uscire allo scoperto come riporta Sky Sport.

“Ero a Milano per comprare il nuovo allenatore della Sampdoria e invece mi hanno arrestato. Mi hanno negato i domiciliari perché dicono che potrei fuggire, ma è una follia. Con il braccialetto elettronico dove potrei andare?”.

Ferrero ha rivelato di aver avuto un malore durante l’arresto: “ora sto bene. Mi sono arrabbiato con i finanzieri perché non mi è stato concesso di essere trasferito nella mia casa a Roma per assistere alla perquisizione. Mi è uscito molto sangue dal naso, ho avuto un picco di pressione”.