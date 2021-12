Ferrari, il bilancio di Mattia Binotto: dalla stagione alla coppia di piloti

SportFair

Il Mondiale di Formula 1 è andato in archivio, è arrivato il momento dei bilanci anche per quanto riguarda la Ferrari. Non è stata una buona stagione per la Rossa, il pensiero è già rivolto alla prossima stagione con l’intenzione di migliorarsi.

Al termine della gara ha parlato il team principal del Cavallino Mattia Binotto, ai microfoni di Sky Sport: “vedere gli altri che festeggiano non è mai il massimo. Ad ogni modo abbiamo concluso con un podio e penso che sia il modo giusto per proiettarci verso il prossimo anno”.

“Il 2022 si presenta con tante incognite, i regolamenti saranno diversi, non ci sono riferimenti e non sappiamo nemmeno cosa stanno facendo gli altri. Inoltre non c’è alcuna base di questa stagione da portare nel prossimo campionato”.

Sui piloti della Ferrari: “penso che abbiamo a disposizione la migliore coppia di piloti a livello di costruttori. Charles Leclerc ha chiuso la stagione alle spalle di Carlos Sainz in classifica, per cui sarà ancor più stimolato a fare bene nel 2022. Di sicuro avrà vissuto questo come una piccola delusione, è stato anche sfortunato questa stagione, e voleva ben altri risultati. Bisognerà analizzare il suo finale di annata per capire le motivazioni, ma penso sia cresciuto ancora e ha al suo fianco un pilota che, ancora una volta, ha corso davvero bene”.