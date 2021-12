Ferrari, Binotto con i piedi per terra: “il divario da Mercedes e Red Bull è ancora grande”

SportFair

L’ultima stagione di Formula 1 in casa Ferrari non è stata entusiasmante, la Rossa ha completato la stagione con il terzo posto nella classifica costruttori ma il distacco dai concorrenti è stato netto. La Scuderia di Maranello non è stata mai capace di lottare per le prime posizioni e dovrà cambiare passo già dalla prossima stagione. Nel 2021 si è registrato comunque un passo in avanti, adesso dovrà superare un altro step.

Il Team Principal del Cavallino Mattia Binotto in un’intervista a Formule1.nl, è stato cauto: “se guardo a dove siamo oggi, il divario è ancora grande. Ma fa parte del DNA della Ferrari. È importante che almeno in alcune gare si possa puntare alla pole e alla vittoria. Questa è la semplice conseguenza di crescere e migliorarsi continuamente”.