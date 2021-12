La stagione 2022 di Fernando Alonso inizia in… ospedale: a gennaio un intervento chirurgico per lo spagnolo dell’Alpine

SportFair

La stagione 2021 di Formula 1 è terminata domenica col Gp di Abu Dhabi. I piloti sono tornati in pista a Yas Marina per i test Pirelli e adesso sono pronti a godersi un po’ di meritato relax in vista del Mondiale 2022.

Se c’è chi è pronto ad andare in vacanza c’è chi invece dovrà pensare alla sua condizione fisica e sottoporsi ad un intervento chirurgico. Stiamo parlando di Fernando Alonso: l’asturiano dovrà infatti essere operato a gennaio a causa delle conseguenze dell’incidente in bicicletta avuto prima della stagione.

“Sono più vicino di 10 mesi fa. Difficile sapere… il limite e dove potremmo arrivare l’anno prossimo. Penso che serva un buon inverno questo è certo, ho bisogno di essere preparato o di prepararmi un po’ meglio dell’anno scorso; l’incidente di febbraio con la bicicletta non ha aiutato l’anno scorso. Questo gennaio dovrò rimuovere le placche dalla faccia, quindi a gennaio avrò due settimane di riposo. Ma dopo dobbiamo andare ai test invernali con un buon programma, fisicamente e anche in macchina. E se la macchina sarà competitiva, sono sicuro che sarò al 100%“, ha affermato lo spagnolo.

“Per quanto riguarda la mia età, mi sento bene. Onestamente, mi sento un vantaggio, sai? Quando vengo in un circuito, conosco i circuiti. Anche ora, sai che tutti stanno testando questo pneumatico da 18 pollici e so molto bene queste gomme del WEC; c’è esattamente lo stesso comportamento sulle gomme e lo stesso modo in cui devi guidare la gomma… Penso di vedere solo i vantaggi. Fisicamente penso che le vetture di oggi non siano molto impegnative. Penso che nel 2004, ’05, forse l’età fosse un limite, ma oggi ho fatto 148 giri e ora alle 21.30, in due ora ho le prove libere a Dubai, sto correndo la 24 Ore di Dubai e ci sono le prove libere tra due ore… posso fare 300 giri con queste vetture, quindi non c’è un problema fisico“, ha aggiunto Alonso prima di qualche battuta: “sono fortissimo, sono pronto, posso iniziare la stagione la prossima settimana in Bahrain! No, avevo in programma di fare una preparazione diversa l’anno prossimo, non perché le vetture saranno diverse… ma solo perché questo inverno non ho potuto fare una preparazione adeguata a causa dell’incidente in moto“.