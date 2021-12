Paura per il medico che salvò la vita a Eriksen, ferito da un petardo durante CSKA Sofia-Ludogorets

SportFair

Il suo intervento era stato decisivo per salvare la vita di Christian Eriksen, calciatore dell’Inter colpito da arresto cardiaco durante la partita di Euro 2021 tra Danimarca e Finlandia. Il dottore Valentin Velikov è stato vittima di un incidente, l’uomo è rimasto ferito per lo scoppio di un petardo in occasione del match CSKA Sofia-Ludogorets. Per la cronaca la partita si è conclusa sul risultato di 1-0. Oltre al dottore sono rimaste ferite altre due persone, nei confronti del club è stata comminata una multa pesante e una gara interna a porte chiuse.

Lo stesso club bulgaro ha commentato, sui propri social, il grave episodio: “a causa del lancio di petardi e pezzi taglienti di cemento contro la panchina del Ludogorets, i tre sono rimasti feriti ed è una fortuna che l’incidente si sia concluso senza gravi conseguenze per la salute e la vita dei tre”, le parole del Ludogorets.