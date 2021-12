Il primo bacio, il talento segreto ed un matrimonio da organizzare! Federica Pellegrini: “sicuramente arriverà la malinconia, ma sono felice”

SportFair

Giornata impegnativa, quella di ieri, per Federica Pellegrini. Ad una settimana dalla sua ultima gara, la Divina è stata prima alla Boccioni, “la piscina più innovativa di Milano”, del Campus universitario, dove èin corso il camp degli Aqua Centurions, la sua squadra della Isl. L’araba fenice è tornata in vasca èer una staffetta con dei giovanissimi e con i suoi compagni di squadra, per poi fare una visita alla Gazzetta dello Sport, in occasione dell’uscita del libro scritto da Stefano Arcobelli.

“Mi sento molto bene, sto facendo tante cose divertenti e stimolanti, ancora la tristezza non è arrivata. La nostalgia e la malinconia fanno parte di me, di sicuro arriveranno, ne sono cosciente, ma guarderò le cose belle del mio passato non i momenti brutti, sono felice di quello che ho fatto“, ha esordito Federica Pellegrini.

“Una cosa che non sono riuscita a fare è vincere l’oro olimpico nei 400 sl ma quella è sem,pre stata una gara un po’ strana per me, che ho sbagliato spesso“, ha aggiunto prima di un parallelismo tra i suoi allenatori più importanti, Castagnetti e Giunta: “sia Alberto che Matteo sono arrivati in momenti particolari della mia vita e mi hanno salvata“.

“Adesso c’è un matrimonio da organizzare, sono molto in ritardo, dicono non sia semplice, sono molto impegnata“, ha concluso.

La Divina poi si è concessa ad una simpatica intervista nella quale ha risposto ad una serie di domande semplici ma curiose dalla quale è emerso che di professione è “un’ex nuotatrice”, che è “determinata e negata nel tennis”, che ha dato il “primo bacio a 14 anni” e che sa fare un ottimo tiramisu. La Divina ha poi svelato che da piccola sognava di fare l’archeologa e che se potesse avere un superpotere sceglierebbe il teletrasporto. E il piatto preferito? Le melanzane alla parmigiana.