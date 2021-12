L’addio alle gare ed il futuro, Federica Pellegrini serena: “una figlia nuotatrice? Si, avrà i geni buoni”

SportFair

Federica Pellegrini ha appeso la cuffietta al chiodo! La campionessa azzurra ha disputato martedì il suo ultimo 200, vincendo agli Assoluti Invernali in vasca corta di Riccione, dove è andata in scena una festa specaile per l’addio della Divina.

“Martedì è stato davvero molto bello quant’è successo, sono contenta di come sia andato il tutto. È venuta la mia famiglia, la mia squadra, tanti ragazzi con cui ho condiviso anni e anni di nazionale. Per me era importante chiudere in questo modo. Sono molto felice. Penso che i primi giorni saranno sereni e tranquillo, poi un po’ di malinconia arriverà, però mi aiuteranno gli impegni che avrò in questo mese: ne avrò abbastanza di impegni“, ha dichiarato ai microfoni della Gazzetta dello Sport l’azzurra.

Impossibile non commentare il bellissimo momento vissuto con le avversarie-amiche storiche: “le ho ringraziate tantissimo perché le ho avvisate appena 3 giorni prima. Hanno risposto di sì quasi tutte alla prima chiamata e questo per me è stato molto importante. L’unica che non è riuscita ad esserci è stata Charlotte Bonnet, ma perché la settimana prossima ha i campionati francesi, ma mi ha mandato la cuffia della povera Camille Muffat. Lei sarebbe venuta nuotando con la cuffia di Camille, ma va benissimo così. Ho apprezzato tantissimo il gesto. E le ragazze sono state super gentili. Per me era il sogno farsi l’ultima nuotata assieme “cazzeggiando”, era il modo migliore per chiudere questi anni di lotte anche tra di noi, ma lotte sportive…“, ha aggiunto la Divina che non ha escluso un futuro da nuotatrice per un’eventuale figlia femmina: “perché no? Con i geni buoni dell’una e dell’altro qualcosa di buono penso uscirà“.