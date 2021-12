Federica Nargi e la paura delle… altezze. Alessandro Matri la riprende e se la ride [VIDEO]

SportFair

Federica Nargi e Alessandro Matri stanno trascorrendo una splendida vacanza sulla neve. La bellissima coppia, che nel 2022 convolerà a nozze, sta condividendo sui social dei momenti speciali e divertenti. Federica Nargi sta imparando a sciare ma deve fare i conti con alcune paure. La bella showgirl ed ex velina non sembra aver paura della velocità e di cadere con gli sci, ma quando si tratta di fare la discesa sulla seggiovia non riesce più ad essere lucida.

Alessandro Matri ha infatti condiviso sui social un divertentissimo video nel quale Federica Nargi non riesce proprio a guardare sotto di sè, urlando dalla paura ad occhi chiusi. Il suo futuro marito non ha potuto non immortalare il momento, incoraggiandola divertito.