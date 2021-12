Far west Porto-Atletico Madrid: rissa e due espulsioni, è caccia all’uomo [VIDEO]

SportFair

Grandissima tensione nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, si gioca l’ultimo turno. Una partita fondamentale è quella tra Porto e Atletico Madrid, entrambe in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Un solo risultato a disposizione per i Colchoneros: la vittoria.

Brutte notizie dopo i primi minuti per Simeone: infortunio muscolare per Suarez che è costretto al cambio. Nel secondo tempo l’Atletico Madrid passa in vantaggio con un gol di Griezmann. Al 67′ succede di tutto, colpi proibiti tra calciatori, espulso Carrasco. Pochi minuti e scoppia un’altra rissa, è caccia all’uomo. Rosso anche per Wendell.