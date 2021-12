Evo 120, la perfetta sintesi tra stile e funzionalità: varato il nuovo gioiello di Tecnomar

SportFair

Tecnomar, brand di The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso, primo produttore italiano di superyacht sopra i 50 metri, annuncia il varo di un nuovo EVO120. Fedele alla filosofia Tecnomar, brand riconosciuto per lo spirito sportivo e le alte performance dei suoi yacht – EVO120 rappresenta la perfetta sintesi tra stile e funzionalità, efficienza ingegneristica e design all’avanguardia.

Scafo e sovrastruttura in alluminio sottolineano l’attenzione del brand per l’ambiente e il suo impegno alla sostenibilità, pur mantenendo un’estetica sinuosa e aerodinamica. Il main deck oltre all’area lounge esterna ospita la sala da pranzo e la zona living elegantemente separate, mentre il sundeck presenta la piscina “infinity” e la timoneria di comando, completamente integrata nel design interno e posizionata nel punto di massima di visibilità.

Lusso essenziale e sofisticato nel lower deck dedicato all’accomodation: 1 cabina armatore a tutto baglio, 1 cabina vip e 1 cabina guest. Gli interni sono lussuosi ed eleganti e nello stesso tempo, freschi e giovani con una colour palette calda e delicata. Gli arredi interni, fully custom, si ispirano al mondo del design automobilistico come il look esterno dello Yacht e sono frutto di abile artigianalità tipicamente italiana. L’interior design dialoga con le linee esterne in modo organico: forme sinuose e curvilinee si fondono abilmente con altre più decise e scolpite.

L’area dedicata all’equipaggio si trova a prua mentre a poppa c’è la zona di storage per toys e tender fino a 4,5 metri. La velocità massima di crociera del motor yacht è 21 nodi.

Principiali caratteristiche tecniche

Length overall – 36.6 m

Beam max – 8.0 m

Draft – 1.30 m

Gross Tonnage -250 GT approx

Hull & Superstructure Material – Aluminum alloy

Classification – RINA: C Hull Mach Y(Pleasure)

Flag Authority – Cayman Island

Owner and Guests (quantity) – 6 + 1

Crew (quantity) – 5

Main Engines – 2x MTU 12V2000 M96L (1432 kW @ 2450 RPM)

Gear Reduction – 2 x ZF 3000 series

Propeller – 2 x FPP

Max. Speed (at 100% Max. Power) – 21 knots

Cruising Speed (at 85% Max. Power) – 19 knots

Max range @ 10 knots – 1,600 miles ±5%

Main Diesel Generators – 2 x 50 KW, 400 V 50Hz 3ph

Bow Thruster – 30 kW Electric 400V-50Hz approx.

Stabilizer Fins – Underway and ‘at anchor’ condition (zero speed)

Fuel – Diesel