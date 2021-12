Europa League, Lazio-Galatasaray termina 0-0: i biancocelesti ai playoff

Serata non troppo soddisfacente per la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti avrebbero dovuto vincere contro il Galatasaray, oggi, nell’ultimo match della fase a gironi di Europa League per staccare il pass per gli ottavi di finale della competizione, ma non ci sono riusciti.

All’Olimpico è finita 0-0, con la squadra di Terim che vola dunque direttamente agli ottavi, mentre la Lazio dovrò passare dai playoff, contro le terze della Champions League, per provare a passare alla fase successiva della competizione europea.

La partita di questa sera è stata equilibrata, con poche occhiasioni da gol. Immobile è andato vicino al gol, così come Luis Alberto, ma i biancocelesti non sono riusciti a concretizzare.

Le qualificate agli ottavi di finale di Europa League

Lione, Monaco, Spartak Mosca, Francoforte, Galatasaray, Leverkusen, Stella Rossa, West Ham

Le qualificate ai 16esimi

Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiakos, Lazio, Braga, Betis, Dinamo Zagabria