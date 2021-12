E’ tornato Christian Eriksen: punizione da stropicciarsi gli occhi in allenamento [VIDEO]

SportFair

Christian Eriksen ha intenzione di tornare grande protagonista. Il danese è reduce dal malore in occasione della partita di Euro 2021 tra Finlandia e Danimarca, l’ex Inter è stato colpito da un arresto cardiaco. Il recupero è stato lento, ma il centrocampista ha intenzione di tornare in campo. Il danese non ha ricevuto l’ok per tornare a giocare nel campionato di Serie A e la decisione è stata quella di rescindere il contratto con il club nerazzurro.

Eriksen non si arrende ed è alla ricerca di un nuovo progetto per tornare a giocare, le ipotesi principali portano a Olanda o Danimarca. Nel frattempo continua ad allenarsi per trovare la migliore condizione fisica: da Chiasso arrivano immagini veramente emozionanti. Eriksen è tornato a calciatore a distanza di 6 mesi dal malore, il danese è stato protagonista di una punizione da stropicciarsi gli occhi che assomiglia molto a quella calciata nel derby di Coppa Italia contro il Milan.