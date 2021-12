Eriksen non può giocare in Italia, arriva il no del Coni: il calciatore a Milano per la rescissione con l’Inter

SportFair

E’ arrivato il momento dell’addio tra l’Inter e Christian Eriksen. Il Coni non ha rilasciato l’idoneità sportiva e non potrà giocare nel campionato italiano per il defibrillatore sottocutaneo che gli è stato impiantato dopo il malore accusato in occasione dell’Europeo. Il danese è tornato a Milano in compagnia dell’agente Martin Schoots e incontrerà il club nerazzurro per la rescissione del contratto.

Eriksen non ha intenzione di lasciare il mondo del calcio, il danese ha già messo alle spalle lo shock del malore durante la sfida tra Danimarca e Finlandia e si sente pronto almeno per un’altra stagione da protagonista. Le offerte non mancano: dal ritorno all’Odense, alle soluzioni nel campionato olandese o in Premier League. La decisione definitiva arriverà, con ogni probabilità, nei primi giorni del 2022.