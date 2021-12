Bentornato Eriksen, l’interista di nuovo in campo 173 giorni dopo il malore

SportFair

E’ una giornata importante per il mondo del calcio: Christian Eriksen è tornato ad allenarsi 173 giorni dopo il malore. Sono passati quasi 6 mesi da quel Danimarca-Belgio, match valido per l’Europeo e che ha spaventato tutto il mondo. Il danese si è accosciato al suolo in seguito ad un arresto cardiaco ed è stato costretto a fermarsi dall’attività agonistica.

Oggi, 2 dicembre, è arrivata una splendida notizia: il centrocampista dell’Inter ha svolto un allenamento cardio-vascolare, poi qualche esercizio con tiri verso la porta. L’allenamento è stato effettuato ad Ådalen, nel centro sportivo dell’Odense.

“Siamo davvero felici che Christian si stia mantenendo in forma sui nostri campi. Siamo rimasti in contatto con lui sin da quando era cresciuto qui e quindi siamo felici che ci abbia chiesto se poteva allenarsi per tornare in forma” sono le parole di Michael Hemmingsen, ds dell’OB, a BT.dk.