Momento magico per Elmas: il Napoli in vantaggio contro il Milan [VIDEO]

SportFair

La 18esima giornata del campionato di Serie A si conclude con il botto. Milan e Napoli sono in campo per il big match, si affrontano due squadre in grado di lottare per lo scudetto, nonostante gli ultimi risultati altalenanti. In particolar modo la squadra di Spalletti non vince addirittura da 4 giornate.

La compagine di Stefano Pioli è reduce dal pareggio sul campo dell’Udinese. La gara di San Siro inizia subito con tante emozioni: il Napoli passa in vantaggio da calcio piazzato. Angolo per gli azzurri, cross perfetto di Zielinski e colpo vincente di Elmas, si tratta di un momento entusiasmante per il macedone.