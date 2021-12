Ecclestone snobba Leclerc: “ottimo pilota, ma nulla di più”, reazioni dei tifosi Ferrari

SportFair

Bernie Ecclestone non è mai banale, quando parla scatena sempre le reazioni. Prima è arrivata la bomba sul futuro di Hamilton, con il pilota della Mercedes che potrebbe non scendere in pista nella prossima stagione, poi ha affrontato l’argomento di Leclerc. Il pilota della Ferrari è un ottimo talento, ma l’ultima stagione è stata un po’ al di sotto delle aspettative.

L’ex numero 1 del Circus si è soffermato anche su Charles Leclerc: “per me Leclerc è sempre stato un ottimo pilota, ma nulla di più”, il commento di Ecclestone al sito svizzero Blick.

“Il padre di Carlos Sainz mi ha chiamato e mi ha parlato della situazione del figlio. Diciamo così: molti a Maranello sono sorpresi che lo spagnolo sia riuscito a battere il compagno di squadra nel 2021”. Le dichiarazioni hanno scatenato reazioni dei tifosi Ferrari sui social.