Ecclestone sorpreso da Hamilton: “si sarebbe dovuto ritirare per non superare Schumacher”

E’ iniziato un nuovo weekend di gara a Gedda. I piloti della Formula 1 domenica correranno il Gp dell’Arabia Saudita, penultimo appuntamento della stagione 2021. Max Verstappen si gioca il suo primo match point, con 8 punti di vantaggio sul suo diretto rivale, Lewis Hamilton, ma i giochi sono ancora apertissimi perchè può succedere di tutto e sono in tanti a credere nella rimonta del britannico della Mercedes.

Una rimonta che gli consentirebbe di conquistare il suo ottavo titolo Mondiale e dunque superare il record di Michael Schumacher. Un sorpasso che non molti apprezzano: Bernie Ecclestone, ex numero 1 del Circus, ha infatti rivelato che avrebbe preferito il ritiro dalla F1 di Lewis Hamilton proprio per rispetto del collega tedesco.

“Spero di non perdere i miei soldi! Tutti quelli con cui parlo vogliono la vittoria di Max. Nessuno dice che Hamilton non stia facendo un buon lavoro, perché ha guidato bene e sta facendo un grande lavoro. La Mercedes gli ha dato sempre la macchina migliore, quella che tutti vorrebbero. Un altro pilota farebbe lo stesso su quella macchina? Probabilmente sì, specie i nuovi piloti che stanno arrivando. Lewis comunque ha ancora uno o due anni a disposizione per vincere un altro titolo, per cui sarebbe bello vedere qualcun altro vincere il mondiale”, ha dichiarato alla televisione tedesca RTL.

“Sono sorpreso che all’inizio dell’anno Lewis non abbia annunciato il ritiro, dicendo di non voler vincere più titoli di Michael, qualcosa del tipo: ‘Preferisco che quel record resti a Michael’”, ha concluso Ecclestone.