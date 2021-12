Ecclestone non si ferma più! Nuovi attacchi a Hamilton e Wolff: “che gli venisse almeno riconosciuto un Oscar per la recitazione”

SportFair

Bernie Ecclestone non risparmia proprio nessuno. L’ex patron del Circus, prima e dopo il finale di stagione 2021 di Formula 1 non le ha mandate a dire a Hamilton e Mercedes e sta continuando a sparare a zero su di loro.

L’imprenditore ed ex pilota britannico ha parlato alla tv tedesca n-tv di Toto Wolff e delle sue reazioni: “se non dovesse vincere il titolo in maniera retroattiva, che almeno gli venisse riconosciuto un Oscar per la recitazione. Ovviamente immagino che diverse persone in Mercedes fossero arrabbiate, ma lui è stato l’unico a manifestarlo chiaramente”.



Da inglese non poteva mancare poi un commento sull’investitura di Lewis Hamilton, che ieri è stato nominato Sir dal Principe Carlo per i servizi sportivi: “soltanto persone che hanno fatto veramente qualcosa di importante per la patria dovrebbero essere insignite del rango di Cavaliere, credo che tanti Sir degli ultimi anni non meritino questa onorificenza, semplicemente guadagnano tanti soldi effettuando cospicue donazioni, ma niente di veramente significativo per la Gran Bretagna”.