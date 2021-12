Ecclestone spara a zero su Hamilton e Mercedes: “assurdo pensare sia stato derubato! Con me non saremmo mai arrivati a questo punto”

SportFair

Il finale della stagione 2021 di Formula 1 farà discutere a lungo! Max Verstappen, domenica, ha vinto il Gp di Abu Dhabi, tra le polemiche, diventando così il nuovo campione del mondo, ai danni di Lewis Hamilton, superato all’ultimo giro dopo l’intervento della safety car per un incidente in pista.

Mercedes ha subito presentato ricorso, mentre Hamilton, dopo uno sfogo in pista col suo team via radio, ha accettato la sconfitta, complimentandosi col suo rivale.

Del finale thriller e degli atteggiamenti delle due parti ha parlato Bernie Ecclestone: “Max ha vinto onestamente, il che è positivo. La gente probabilmente ora è contenta di vedere un volto nuovo in cima alla Formula 1. Personalmente sono felice che Lewis non abbia vinto l’ottavo Mondiale, perché detiene questo record con Michael Schumacher. Non mi piacerebbe vedere infranto questo primato“, ha affermato l’ex numero 1 del Circus ai microfoni Sky.

“È assurdo pensare che Hamilton sia stato derubato, come leggo in giro. Al primo giro è uscito di pista, ha tagliato la chicane ed è rientrato davanti a Verstappen senza che venisse punito, quindi non dovrebbe lamentarsi troppo. Queste cose succedono sempre nello sport. Non dovremmo incolpare il direttore di gara, ha fatto esattamente quello che era giusto. Ho sentito che Lewis nel team radio ha detto che stavano falsando il campionato. Mi piacerebbe sapere chi sia intelligente a tal punto da manipolare un Mondiale in questo modo. Sono accadute una serie di circostanze incredibili e sono sicuro che tutti erano più che felici di guardare le gare“, ha affermato ancora Ecclestone.

“Non si tratta più di pura competizione, ma dell’interesse di pochi individui. È una barzelletta che i team principal cerchino di influenzare le decisioni della direzione gara durante un Gran Premio. Lo spettacolo che Max Verstappen e Lewis Hamilton hanno offerto è andato perso a causa di questi comportamenti, ed è una vergogna. Con me non saremmo mai arrivati a questo punto. Per esempio, non avrei mai permesso che tutti i messaggi dei team principal al direttore di gara si sentissero in televisione durante la corsa. Anche ai miei tempi c’erano discussioni, ma chiedevo agli interessati di venire nella mia stanza per chiarire la questione. A Wolff e Horner avrei ricordato che lo sport è più grande di ognuno di loro. Il ricorso della Mercedes? Fossi in loro non lo farei, sarebbe un danno di immagine e poi non mi sembra che quest’anno le scelte della Federazione l’abbiano ostacolata“, ha aggiunto poi a F1-Insider

Ecclestone ha rilasciato poi un ultimo commento su Verstappen e la sua vittoria: “alla sua giovane età, ha tenuto testa a Hamilton, uno dei più forti di tutti i tempi. E non solo in pista. Perché la sua squadra ha usato ogni arma, compresi i media, per destabilizzare Max. Si potrebbe quasi chiamare bullismo. Inoltre, Mercedes ha avuto una macchina più veloce per tutto l’anno, motivo per cui hanno vinto il titolo costruttori. Questo rende il titolo di Max ancora più prezioso. Dimostra che era in grado di fare la differenza come pilota“.