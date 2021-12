Dramma in campo, calciatore muore dopo un colpo alla testa: compagni disperati nello spogliatoio [VIDEO]

SportFair

Una tragedia ha sconvolto il mondo del calcio nella giornata di Natale. Un calciatore di 30 anni, Sofiane Loukar, è morto in campo durante una partita di seconda divisione algerina tra ASM Oran e Saida, la partita è stata sospesa sul risultato di 0-1 con un gol ospite dopo 25 minuti. Secondo i media locali il calciatore è stato stroncato da un attacco cardiaco pochi minuti dopo un duro scontro di gioco, il giocatore aveva riportato un colpo alla testa.

Loukar aveva riportato un trauma cranico ed è stato portato a bordo campo, poi è rientrato sul terreno di gioco ma dopo circa 10 minuti è crollato a terra. I soccorsi per rianimarlo sono stati inutili. La partita è stata sospesa con i calciatori sconvolti per l’accaduto. La morte di Loukar segue quella di due calciatori: il 23enne Marin Cacic, morto dopo essere stato in coma e il 29enne Mukhaled Al-Raqadi, durante il riscaldamento prima della partita tra il Muscat e il Suwaiq. In basso il VIDEO della disperazione dei compagni.