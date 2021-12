Il Mondiale si decide all’ultimo round: gli orari del Gp di Abu Dhabi e dove vederlo in tv, anche in chiaro

SportFair

Il Gp dell’Arabia Saudita, andato in scena ieri sul circuito inedito di Jeddah, ha reso il finale di stagione 2021 di F1 infuocato. Nonostante le polemiche, le critiche e gli episodi che stanno facendo tanto chiacchierare, il Mondiale si deciderà nell’ultimo round di stagione, quello di Abu Dhabi.

Domenica, infatti, si corre un nuovo Gp, l’ultimo del Mondiale 2021, che decreterà chi tra Hamilton e Verstappen si aggiudicherà il titolo iridato. Per l’olandese della Red Bull si tratterebbe del primo mondiale, mentre il collega inglese della Mercedes salirebbe a quota 8, superando così Michael Schumacher, il cui record era stato già eguagliato da Hamilton.

Il weekend di gara di Abu Dhabi sarà trasmesso sui canali Sky, ma anche chi non ha un abbonamento alla piattaforma televisiva potrà seguire le imprese dei piloti in pista: qualifiche e gara del Gp di Abu Dhabi saranno trasmesse, infatti, anche in chiaro ed in diretta, su Tv8.

Il programma del Gp di Abu Dhabi

Venerdì 10 dicembre

10.30 FP1

14.00 FP2

15.30 Qualifiche Formula 2

Sabato 11 dicembre

9.15 Gara 1 Formula 2

11.00 FP3

14.00 Qualifiche di F1

15.40 Gara 2 Formula 2

Domenica 12 dicembre

10.00 Gara 3 Formula 2

14.00 GP Abu Dhabi, 58 giri