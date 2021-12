Douglas Souza in fuga dall’Italia: lascia Tonno Callipo Vibo Valentia per… partecipare al Grande Fratello

SportFair

Si avvicina l’inizio Big Brother Brasil, il programma prenderà il via il 17 gennaio e potrebbe partecipare un giocatore legato al volley. Douglas Souza non è più un giocatore della Tonno Callipo Vibo Valentia, lui e il suo compagno sono volati per il Brasile, secondo le prime rivelazioni per motivi personali. Douglas Souza e il suo compagno non si sarebbero trovati bene in Calabria. Il giocatore ha deciso di chiudere ufficialmente l’esperienza con il club italiano tramite la rescissione del contratto. Tonno Callipo Vibo Valentia è rimasto sorpreso dalla decisione e molto deluso.

Secondo voci dall’estero il motivo dell’addio sarebbe un altro. Proprio quello di partecipare all’edizione del Grande Fratello. Al momento i nomi dei concorrenti non sono stati ufficializzati, ma sono circolate le prime indiscrezioni. Già la scorsa estate Douglas Souza aveva fatto sapere che non si sarebbe fatto sfuggire un’occasione del genere.