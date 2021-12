Primo trionfo stagionale per Dominik Fischnaller: il 28enne vince la sprint maschile di Sochi

SportFair

Dominik Fischnaller ha concluso al meglio il suo ottimo weekend di Coppa del mondo sul budello russo di Sochi, con la vittoria nella sprint maschile. Il 28enne altoatesino di Bressanone (Bz), dopo il terzo posto nel singolo, ha griffato il primo successo stagionale per la squadra diretta da Armin Zoggeler. Il risultato di 34″833 non è valso solo l’ottava vittoria in carriera nel circuito ed il 34esimo podio, ma anche la soddisfazione di aver colto il record della pista in questo format. Seconda posizione per il padrone di casa Roman Repilov, attardato di 0″039 e terzo posto per l’austriaco Wolfgang Kindl, staccato di 0″050. Più attardato l’altro italiano in gara Kevin Fischnaller, 13esimo al traguardo a 0″230.

“E’ stata una giornata fantastica- ha dichiarato alla fine il vincitore -. Sapevo di non avere nulla da perdere, ho rischiato ad ogni curva e ne è venuta fuori una discesa spettacolare. La pista mi piace molto e penso sia la mia favorita, mi sono sentito molto bene”. Il successo porta Dominik Fischnaller al quinto posto della classifica generale con 233 punti dove, in prima posizione si trova il tedesco Johannes Ludwig a 335 punti, seguito da Felix Loch (266 punti) e Roman Repilov (339 punti).

Nella gara sprint del doppio nono posto per Rieder/Kainzwaldner, seguiti da Nagler e Malleier 14esimi. Prima posizione per la velocissima coppia lettone Sics/Sics, davanti a Denisev/Antonov e Gueke/Gamm. La classifica di Coppa del mondo vede al comando i fratelli Sics (340 punti), seguiti dal duo Eggert/Benecken (291 punti) e dai russi Bogdanov/Prokhorov (261 punti). Infine nella sprint femminile 12esimo posto per Andrea Voetter, seguita al 13esimo da Nina Zoggeler e 15esima Marion Oberhofer nella gara vinta dalla tedesca Taubitz sulla statunitense Summer Britcher e sull’altra teutonica Dajana Eitberger.

Nel singolo femminile sulla distanza classica, è stata ancora Julia Taubitz a portarsi a casa il primo posto. Seconda alla fine della prima run, la tedesca ha colto il successo con il tempo di 1’39″434, 368 millesimi meglio della compagna di squadra Natalie Geisenberger. Al terzo posto la lettone Kendija Aparjode, staccata di 422 millesimi dalla leader. L’ Italia, ha piazzato tre atlete nelle quindici: Andrea Voetter, migliore di giornata, ha chiuso al settimo posto con 0″689 di svantaggio sulla Taubitz, Nina Zoeggeler è 12esima a 0″882 e Marion Oberhofer si è classificata 14esima a 1″050. Nelle venti anche Verena Hofer, 17esima con 1”093 di ritardo. In classifica generale al primo posto rimane stabilmente al comando la Taubitz con 324 punti, seguita da Anna Berreiter a 275 punti e Kendija Aparjode a 245 punti.