C’era un allenatore italiano Tedesco in Germania…. E non è l’inizio di una barzelletta: tutto sul nuovo tecnico del Lipsia, dalla Mercedes-Benz al calcio

SportFair

Il Lipsia è una squadra molto competitiva dal punto di vista tecnico, in grado di lottare per le zone alte della classifica nel campionato tedesco. Il rendimento con Jesse Marsch in panchina non è stato entusiasmante: la squadra occupa l’undicesima posizione, in 14 partite ha totalizzato appena 18 punti e la zona retrocessione non è poi così distante. In Champions League ha chiuso il girone A al terzo posto, alle spalle comunque di super potenze come Manchester City e Psg, dovrà accontentarsi dell’Europa League. La decisione è stata quella del ribaltone in panchina, è stato ufficializzato l’arrivo del tecnico italiano Domenico Tedesco: “questo giovedì i Red Bull hanno fissato la loro collaborazione con Domenico Tedesco. Il 36enne riceverà un contratto fino al 30 giugno 2023, succedendo a Jesse Marsch. RB Lipsia e Jesse Marsch hanno concordato domenica scorsa di porre fine alla loro collaborazione. Domenico Tedesco sarà presentato ufficialmente in conferenza stampa digitale LIVE alle 13.30. Si occuperà poi della formazione della squadra. Sabato il nostro nuovo allenatore siederà per la prima volta nella panchina della RBL nella Red Bull Arena per l’importante partita casalinga contro il Borussia Mönchengladbach (calcio d’inizio: 15:30)”.

Chi è Domenico Tedesco

Domenico Tedesco è un allenatore italiano con cittadinanza tedesca, è stato ufficializzato come nuovo allenatore del Lipsia. E’ calabrese, suo fratello Umberto è un calciatore e gioca nelle serie inferiori in Germania. E’ laureato in ingegneria, si dedica al calcio e ottiene il patentino da allenatore dimostrandosi il miglior studente del suo corso. Tedesco lavorava alla Mercedes-Benz, poi la decisione di dedicarsi completamente al calcio. Non ha mai nascosto la stima nei confronti della Fiorentina.

La carriera da allenatore inizia dal 2016, con l’Erzgebirge Aue, in Germania. La stagione successiva arriva la chiamata dello Schalke 04, si tratta dell’esperienza più importante: diventa il più giovane allenatore nella storia del club. Viene esonerato e nel 2019 sposa il progetto dello Spartak Mosca, nel complesso l’avventura è stata positiva. Il modulo preferito è il 3-4-1-2. Adesso l’accordo con il Lipsia per spiccare definitivamente il volo e mettersi in mostra anche per un futuro in Serie A. C’era un allenatore italiano Tedesco in Germania. E non è l’inizio di una barzelletta…