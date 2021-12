Tennis, Djokovic non giocherà l’Atp Cup: in dubbio anche gli Australian Open

SportFair

Novak Djokovic è concentrato sul nuovo anno, nel frattempo arrivano indicazioni sulle condizioni fisiche del serbo. Secondo le ultime indiscrezioni l’Australian Open resta in forse mentre, con tutta probabilità, non giocherà l’Atp Cup, il torneo per nazioni in programma dall’1 al 9 gennaio prossimi a Sydney,

“Novak non andrà all’Atp Cup al 99%. Si sta allenando qui a Belgrado, ma ha deciso di ignorare questo torneo”, ha detto una fonte del giocatore all’edizione online di Blic. Il serbo si sta preparando per la nuova stagione e ha deciso di dedicare molto tempo alla sua fondazione e alla famiglia.

Djokovic dovrà vaccinarsi per partecipare all’Australian Open, secondo Blic la decisione arriverà entro fine anno. Suo padre Srdjan aveva dichiarato alla televisione serba che Djokovic “probabilmente non sarebbe andato” agli Australian Open, parlando di “ricatto” degli organizzatori per partecipare all’evento.