Diletta Leotta non si ferma mai: lezioni di sci per la giornalista, il maestro è Giorgio Rocca [VIDEO]

SportFair

Il campionato di Serie A è fermo per le vacanze e anche i protagonisti possono approfittarne per qualche giorno di relax. Non solo i calciatori, ma anche giornalisti e presentatori. E’ il caso anche di Diletta Leotta, la bella siciliana si prepara per il nuovo anno con l’obiettivo di continuare a togliersi tante soddisfazioni. Si preannuncia un 2022 pieno di impegni che inizierà con la ripresa del campionato di Serie A e della Champions League e si concluderà con il Mondiale in Qatar del 2022, sperando nella presenza anche della Nazionale italiana.

Nel frattempo Diletta Leotta continua a mantenersi in grande forma, nei giorni di riposo non rinuncia all’attività fisica. La presentatrice si dimostra molto brava anche sugli sci, insieme all’ex sciatore Giorgio Rocca. In basso il VIDEO.