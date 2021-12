Terrore per Antonio Di Natale, minacciato con pistole e coltelli: notte da incubo per l’ex Udinese

SportFair

Momenti di grande paura per Antonio Di Natale, ex calciatore dell’Udinese. Nella tarda serata di giovedì è stato vittima di una rapina nella sua villa di Empoli, secondo quanto si apprende da fonti investigative un gruppo di almeno cinque persone avrebbe aspettato e bloccato l’ex calciatore fuori dalla sua abitazione. Un ladro gli avrebbe puntato la pistola per farsi dare l’orologio dal valore di circa 30.000 euro, in mano anche un coltello. Fortunatamente, l’allenatore e la famiglia non avrebbero riportato conseguenze fisiche.

Sono in corso indagini da parte da parte della Polizia per definire la vicenda in tutti i suoi aspetti. L’episodio è stato confermato direttamente dalla Carrarese attraverso un comunicato ufficiale. Il club esprime “la propria vicinanza e solidarietà stringendosi in un affettuoso abbraccio a Mister Antonio Di Natale ed alla sua famiglia a seguito della vile rapina subita la scorsa notte nella propria abitazione”.