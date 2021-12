Danilo Petrucci è positivo al Covid-19: a rischio il debutto nella Dakar 2022

SportFair

Arrivano brutte notizie per Danilo Petrucci, reduce dall’ultima stagione su una moto di MotoGp. Si è preparato per una nuova avventura, ma rischia un forfait. Comincia male l’avventura alla Dakar 2022, Petrucci sarebbe risultato positivo al Covid-19, l’esito è arrivato dopo il tampone obbligatorio. Adesso dovrà effettuare nuovi tamponi per verificare l’effettiva positività e la carica virale. Il test sierologico rappresenta l’ultima chance per prendere parte alla gara che prenderà il via l’1 gennaio.

Si tratta di un periodo sfortunato per Petrucci, l’ex MotoGp aveva recuperato da una microfrattura. Adesso rischia di saltare un importante appuntamento a causa del Covid-19. Le regole prima di ogni gara sono molto rigide: tampone in aeroporto e prima di entrare nella bolla per tutta la durata del rally.