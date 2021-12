Danilo Petrucci può partecipare alla Dakar! Effettuati nuovi controlli: “un errore fare la terza dose del vaccino così vicino alla gara”

SportFair

Quella di Danilo Petrucci sembrava una maledizione: la nuova avventura alla Dakar 2022 non inizia nel migliore dei modi per il ternano della Ktm, che a metà dicembre ha dovuto fare i conti con una microfrattura procuratasi in un allenamento e adesso ha sudato freddo a causa della positività al Covid, riscontrata all’arrivo a Jeddah, che minacciava la sua partecipazione alla corsa rallistica più importante e famosa.

Il ternano può tirare un sospiro di sollievo: dopo la positività al tampone effettuato a Jeddah, l’organizzazione ha dato il via libera a Petrucci per partecipare: “gli ultimi due giorni sono stati un incubo perché l’esito del PCR (quello che è stato fatto all’arrivo a Jeddah) non è stato negativo“, ha affermato Petrucci ai microfoni AS.

“Ho fatto altri due esami e alcuni esami del sangue e mi hanno dato l’ok grazie ad esso. L’ospedale ha rivisto tutto insieme all’organizzazione ed è stato molto piacevole per me scoprire che sto bene, quindi ora non vedo l’ora di iniziare“, ha aggiunto il ternano.

“Forse è stata la reazione della terza dose del vaccino, perché ho gli anticorpi molto alti. L’ho fatto per essere sicuro, ma alla fine penso che sia stato un errore farlo così vicino alla gara, perché qui la PCR è molto sensibile e dovevo andare in ospedale per fare quegli esami del sangue e altro“, ha concluso.