Come in un film, dal cinema con Verdone all’Olimpico: Wladimiro Falcone, il bambino di “Viaggi di nozze” è diventato grande

La 19esima giornata del campionato di Serie A ha lanciato alla ribalta Wladimiro Falcone, portiere della Sampdoria. Il club blucerchiato è reduce da un buon periodo di forma, nell’ultima partita è arrivato un ottimo pareggio sul difficile campo della Roma. La svolta in casa Sampdoria è arrivata con il successo nel derby contro il Genoa, poi il pareggio contro il Venezia e quello contro la squadra Mourinho. Nella sfida contro i giallorossi si è messo in mostra il portiere Wladimiro Falcone, chiamato a sostituire Audero. L’estremo difensore è stato un protagonista del risultato positivo conquistato dalla squadra di D’Aversa, si è messo in mostra con parate molto importanti. E’ stata una partita particolare per Falcone, un grandissimo tifoso giallorosso.

Chi è Wladimiro Falcone

Wladimiro Falcone è un portiere della Sampdoria, è nato a Roma il 12 aprile 1995. E’ un prodotto del settore giovanile della Sampdoria, ma nel corso della carriera si è messo in mostra in tante squadre in prestito: Como, Savona, Livorno, Bassano, Gavorrano, Lucchese e Cosenza. E’ tornato alla Sampdoria come vice-Audero ed è stato un grande protagonista contro la Roma. E’ stato anche nel giro delle giovanili della Nazionale italiana, nel 2014 è stato un portiere di seconda scelta dell’Under 19 alle spalle di Gollini. E’ in grado di guidare i pali di una squadra ambiziosa, non è da escludere una nuova esperienza in massima categoria con l’obiettivo di mettere in mostra tutte le sue qualità. Falcone ha un passato anche da… attore: da “Viaggi di nozze” allo stadio Olimpico, è l’incredibile storia di Falcone.

La mini-carriera da attore è iniziata in uno dei film più celebri di Carlo Verdone, “Viaggi di nozze”. Falcone è il piccolo di tre mesi che l’attore romano tiene in braccio durante un cambio di pannolino e mentre cerca di prenotare un viaggio per la Tunisia. E’ stata l’unica apparizione in un film, Falcone è diventato un appassionato dei film di Verdone. I due si sono anche incontrati successivamente e hanno scattato insieme una foto. Adesso l’esordio all’Olimpico, proprio come un film…