Dakar 2022, paura prima della partenza: macchina a fuoco, c’è l’ipotesi di un attentato

Momenti di grande paura in attesa dell’inizio della Dakar 2022, l’appuntamento è previsto per l’1 gennaio. La società che organizza l’evento aveva diramato un comunicato stampa nel quale informava di un incendio avvenuto fuori dall’Hotel Donatello di Gedda: una macchina aveva preso fuoco con una persona che è rimasta ferita e trasportata in ospedale.

E’ stata avviata un’indagine per valutare le cause dell’incidente. Sono state avviate tutte le procedure per garantire la sicurezza dei partecipanti e dei tifosi. Non è da escludere l’ipotesi di un attentato con un piccolo ordigno piazzato all’interno del veicolo. Al momento, però, non sono arrivate conferme ufficiali.