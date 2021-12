Cuadrado denuncia una combine in Colombia: tweet al veleno del calciatore della Juve [VIDEO]

SportFair

Juan Cuadrado è concentrato sulla stagione con la maglia della Juventus, l’obiettivo è quello di raggiungere un buon risultato tra campionato di Serie A e Champions League. Nel frattempo ha fatto discutere un tweet pubblicato dal colombiano: “ma bene! Che mancanza di rispetto questo gol dell’Union”, si legge su Twitter. Il riferimento è all’episodio che si è verificato nel campionato colombiano, in seconda divisione.

L’Union Magdalena ha conquistato la promozione grazie al successo ottenuto all’ultimo minuto contro il Llaneros. La gara è finita nella bufera proprio per il gol decisivo con la difesa ospite che non sembra ostacolare gli avversari. In Colombia si è urlato allo scandalo e l’episodio è stato ripreso anche in Italia grazie a Cuadrado. I tifosi cileni hanno rinfacciato al calciatore della Juventus un presunto accordo tra Colombia e Peru nell’ultima giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2018.