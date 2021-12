Cristiano Ronaldo verso l’addio al Manchester United? CR7 adesso vuole il Barcellona

SportFair

Così come accaduto con la Juventus, sembra che qualcosa tra Cristiano Ronaldo ed il Manchester United si sia rotto. Il calciatore portoghese sembra non trovarsi bene nella squadra inglese e si starebbe già muovendo per cambiare team.

Secondo Sky Sports UK, CR7 adesso sogna il Barcellona: “Cristiano Ronaldo ha chiesto al difensore centrale del Barcellona Gerard Piquè di parlare con il capo della squadra del Camp Nou, Xavi, di una potenziale mossa, dopo essere stato rimasto infelice al Manchester United“, scrive il giornale inglese.