Cristiano Ronaldo-United, si rischia già la rottura: “un campione non scappa così”

Il Manchester United ha conquistato il quinto risultato utile consecutivo, la cura Rangnick ha portato i primi frutti. Nell’ultima giornata di Premier League è arrivato, però, solo un pareggio: i Red Devils non sono andati oltre l’1-1 contro il Newcastle, nel finale l’ex Napoli Cavani ha ristabilito la parità. Cristiano Ronaldo è finito sul banco degli imputati, dopo un avvio di stagione molto importante il portoghese ha manifestato un po’ di nervosismo e poca confidenza con il gol.

Addirittura sono iniziate a circolare alcune voci su un possibile addio già nella sessione di gennaio. Al termine della partita contro il Newcastle si è verificato un episodio che non è stato molto apprezzato dai tifosi: CR7, insieme ad altri compagni, ha abbandonato il terreno di gioco senza salutare i compagni. L’ex difensore Gary Neville non ha apprezzato: “io amo Ronaldo, è il migliore che ho visto in vita mia, ma non tollero che scappi via a fine partita. Non mi interessa come hai giocato. Devi venire ad applaudire i tifosi al termine della gara. Avvicinarti a loro, mostrargli attenzione, soprattutto se sei uno dei giocatori più forti al mondo”.