Coppa Italia, le squadre qualificate agli ottavi di finale e gli accoppiamenti

Si sono concluse le partite dei sedicesimi di finale di Coppa Italia, la competizione entra sempre più nel vivo. La prima partita ha visto il successo del Venezia con il risultato di 3-1 contro la Ternana. L’Udinese ha avuto la meglio sul Crotone, facile successo con il risultato di 4-0. Sorride anche il Genoa, con Shevchenko che trova la sua prima vittoria, niente da fare per la Salernitana. Il Cagliari ha rifilato un importante 3-1 al Cittadella, staccando il pass per gli ottavi, così come anche la Fiorentina, che ha sconfitto il Benevento 2-1. Vittoria in trasferta del Lecce contro lo Spezia, successo casalingo della Sampdoria contro il Torino.

Martedì 14 dicembre

Venezia -Ternana: 3-1 49′ Heymans (V), 53′ Pettinari, 66′ Crnigoj (V), 81′ Forte (V)

Udinese -Crotone: 4-0, 20′ Pussetto, 28′ De Maio, 41′ Success, 62′ Pussetto

Genoa-Salernitana: 1-0, 76′ Ekuban.

Mercoledì 15 dicembre

Verona- Empoli 3-4: 15′ La Mantia, 18′ Cancellieri, 66′ e 70′ Mancuso, 74′ Bajrami, 86′ Ilic, 88′ Ragusa

Cagliari -Cittadella 3-1: 16′ Deiola,40′ Ceter Valencia, 64′ Pereiro, 85′ Donnarumma

Fiorentina-Benevento 2-1:19′ Milenkovic, 47′ Sottil, 52′ Moncini

Giovedì 16 dicembre

Spezia- Lecce 0-2 (43′ Listkowski, 55′ Calabresi)

Sampdoria-Torino 2-1 (16′ Quagliarella rig., 54′ Mandragora rig., 60′ Verre).

