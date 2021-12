Nel weekend puro spettacolo al Ranch di Tavullia: Valentino Rossi ha svelato tutti i partecipanti alla 100 km dei Campioni

SportFair

La stagione 2021 di Valentino Rossi non è ancora terminata! Nonostante l’addio alla MotoGP e l’ultima gara disputata ormai due settimane fa, a Valencia, il Dottore non smette di andare in moto e Tavullia è pronta per ospitare un grande e tradizionale evento.

Si terrà infatti nel weekend la 100 km dei Campioni, gara che si disputa ogni anno a dicembre al Ranch del 9 volte campione del mondo. Dopo un anno di stop a causa della pandemia di Covid, la 100 km dei Campioni torna in grande stile, con degli ospiti davvero illustri.

Come già ha rivelato Valentino Rossi non ci saranno Stoner e Biaggi, invitati dal Dottore, ma in pista scenderà Jorge Lorenzo, ex compagno e storico rivale del pilota italiano. E’ stato Valentino Rossi, con una Storia Instagram, a svelare i nomi dei partecipanti alla 100 km dei Campioni.

Tanti giovani piloti, molti i campioni della categoria regina. Non ci sarà Pecco Bagnaia, così come nemmeno Franco Morbidelli. Ci sarà invece Jeremy McGrath, stella americana del supercross.