Come stanno Fittipaldi e Pourchaire? Sui social gli aggiornamenti sulle condizioni dei giovani piloti dopo lo schianto di Jeddah

La domenica di gara di Jeddah è iniziata con una terribile notizia: l’incidente tra Pourchaire e Fittipaldi ha fatto spaventare il mondo intero. La vettura del pilota francese si è piantata in griglia di partenza, ed il collega brasiliano non è riuscito ad evitarla, centrandola a tutta velocità.

I due piloti sono stati estratti dalle vetture e poi trasportati in ospedale per accertamenti, entrambi coscienti. Oggi sono stati proprio Fittipaldi e Pourchaire ad aggiornare tutti sulle loro condizioni.

Il pilota brasiliano ha condiviso un selfie dal suo lettino d’ospedale, spiegando di aver rimediato una frattura al tallone destro. Mentre Pourchaire ha fatto sapere di stare complessivamente bene: “ciao a tutti, volevo solo dirvi che sto complessivamente bene. Al momento non so se questa sia per le la fine della stagione“, ha scritto su Twitter, mostrando tutta la sua vicinanza al collega brasiliano, “Enzo si è infortunato, gli auguro il miglior recupero possibile, mandategli messaggi di incoraggiamento, ne ha bisogno“.

“Ehi ragazzi, sono molto grato di essermi rotto solo il tallone e di avere alcuni tagli e lividi. Grazie a tutti per i messaggi, così come alla FIA e al personale medico per essersi presi cura di me. Sono molto felice che Theo stia bene. Tornerò in pista presto e più velocemente che mai“, ha scritto Fittipaldi sui social.