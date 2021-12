Come sta Marc Marquez? L’obiettivo è l’inizio della nuova stagione: il comunicato della Honda

SportFair

L’ultimo campionato di MotoGp ha regalato grandissime emozioni, ma è stato condizionato dalle condizioni fisiche di Marc Marquez. Lo spagnolo è reduce da una serie di infortuni e il suo rientro in pista è stato a rischio. Arrivano nuovi aggiornamenti in vista della prossima stagione. Si sono registrati progressi per quanto riguarda la diplopia, la malattia della vista.

Attraverso un comunicato la Honda ha fatto sapere che Marc “cui lo scorso ottobre è stato diagnosticato un episodio di diplopia dopo aver subito una caduta durante l’allenamento per il GP del Portogallo, ha continuato le visite periodiche dal suo oculista di fiducia per valutare l’evoluzione della sua vista negli ultimi due mesi e durante queste revisioni i progressi compiuti sono stati ritenuti favorevoli”.

La Honda continua dicendo che “Marquez continuerà con un piano di trattamento conservativo per le prossime settimane e continuerà a sottoporsi a revisioni periodiche con il Dr. Sánchez Dalmau nelle prossime settimane”.

“La situazione non impedisce al pilota di Cervera di proseguire il suo piano di preparazione fisica per prepararsi fisicamente ad una nuova stagione”, chiude la nota.