Come sta Graziano Rossi? Aggiornamenti sulle condizioni del padre di Valentino Rossi

SportFair

Nel pomeriggio di ieri una notizia improvvisa ha fatto preoccupare tutti i tifosi di Valentino Rossi: il papà, Graziano, è ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni non sono gravi.

Il padre del 9 volte campione del mondo ha accusato un malore nel pomeriggio di sapato e dopo i primi controlli a Pesaro è stato trasferito all’ospedale di Fano, dove è ancora ricoverato nel reparto di Neurologia.

Secondo il quotidiano “Il Resto del Carlino”, Graziano Rossi non è mai apparso in gravi condizioni e tutti gli esami a cui è stato sottoposto hanno dato esito negativo. Sicuramente la situazione di papà Graziano non è preoccupante: a confermarlo sono anche le immagini di un Valentino Rossi sereno e divertito sulla neve di Madonna di Campiglio.