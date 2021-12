Come scegliere la crema viso per l’inverno?

SportFair

Nella stagione fredda, il viso ha bisogno di cure adeguate. Un’epidermide adeguatamente non protetta soffre di gelo, vento, temperature estreme, luce solare intensa. Se, ad esempio, in estate scegli una crema viso leggera con un fattore di protezione solare, allora per l’inverno è meglio scegliere una crema nutriente e idratante che possa creare una barriera protettiva durante il freddo e il gelo. Lasciamo emulsioni e gel rinfrescanti aspettare fino all’estate, perché è ora di scegliere altre trame: più spesse e più sature.

Per evitare che le rughe compaiano in anticipo sulla pelle, in questo periodo è importante passare a una crema viso davvero "invernale". Ma quale dovrebbe essere una crema invernale e come sceglierla correttamente?

Quali componenti cercare nella composizione e quali evitare ?

La composizione della crema invernale dovrebbe contenere gli stessi componenti che fanno parte del mantello idrolipidico della pelle – lo strato protettivo naturale del nostro corpo – acidi grassi, ad esempio alfa-lipoico, oleico, vitamina E, oli, glicerina, estratti di alghe che trattengono l’umidità all’interno dell’epidermide, impedendo alla pelle di seccarsi.

Combinazioni di ingredienti nutrienti e idratanti funzionano in modo efficace. Ad esempio, acido ialuronico e oli. Per la pelle secca e sensibile, puoi tranquillamente usare creme con aggiunta di siliconi, soprattutto se applichi il trucco sopra: questo renderà la pelle più uniforme. Saranno utili anche gli ingredienti lenitivi: vitamina B3, allantoina, bisabololo, estratto di aloe”.

Non è consigliabile acquistare in questo periodo creme con paraffina, olio minerale o vaselina. Tali componenti hanno un effetto particolare sull’epidermide: saturando la pelle di sostanze nutritive, hanno contemporaneamente un effetto collaterale indesiderabile. Con l’uso costante, la pelle perde la sua naturale capacità di produrre lipidi.

Altri ingredienti nocivi presenti nei prodotti per la cura del viso includono parabeni, silicone o silossano, aromi o fragranze artificiali, formaldeide, glicole propilenico, idrochinone, acetato di alluminio, bitionolo, triclosano, fluoruro.

Tieni in considerazione il tuo tipo di pelle

Se hai la pelle grassa, scegli una crema nutriente con una consistenza leggera. Applicare la crema solo sulle zone secche e desquamate, senza intaccare la zona T. Attenzione anche alla composizione: se sono presenti oli minerali, questa crema sicuramente non fa per te. Questa sostanza ostruisce i pori, con conseguente formazione di acne.

Le persone con la pelle secca dovrebbero dare un’occhiata più da vicino alle creme che includono acido ialuronico, oli naturali e vitamina E. Questi componenti supportano efficacemente l’equilibrio idrolipidico, rafforzano le membrane cellulari, migliorano la circolazione sanguigna, hanno un potente effetto curativo e proteggono la pelle da fattori esterni negativi.

Per la pelle mista del viso, dovresti scegliere una crema a media densità. Dovrebbe contenere sostanze antinfiammatorie (camomilla, salvia, piantaggine e altri). Prevengono le infiammazioni e proteggono la pelle. I cosmetologi raccomandano di evitare formule che contengono oli come macadamia, burro di karitè, olio di sesamo, poiché portano a pori ostruiti.

Per la pelle normale, per una passeggiata al freddo, scegli prodotti dalla consistenza più ricca. Se vuoi ripristinare la rigenerazione della pelle, dai un’occhiata alle creme che contengono vitamine e retinolo.

Come applicare correttamente la crema invernale?

In inverno, applicare la crema 30-40 minuti prima di uscire. Se esci regolarmente al freddo con il viso umido dalla crema, provocherà la disidratazione della pelle. Invece, se stai pianificando una lunga passeggiata al freddo, dovresti applicare una crema protettiva dalla serie “Cold Cream”, solo che è improbabile che il trucco sopra un prodotto del genere funzioni: la trama scorrevole in silicone non fisserà affatto il fondotinta “,