Clermont-Strasburgo posticipata: non si gioca la partita di Ligue 1

Continua il programma della Ligue 1, il campionato francese è in campo per la 19esima giornata. La stagione entra sempre più nel vivo, la squadra nettamente favorita per la vittoria finale è il Psg, poi si preannuncia bagarre per Champions, Europa League e per evitare la retrocessione.

Nel frattempo la partita tra Clermont e Strasburgo è stata posticipata dopo un iniziale ritardo. Il motivo? Le condizioni atmosferiche, la fitta nebbia non ha permesso il regolare svolgimento della partita. “A causa delle condizioni meteorologiche, la partita Clermont Foot 63 – RC Strasbourg Alsace, valida per la 19° giornata di Ligue 1 e inizialmente prevista per mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 21, è rinviata a data da destinarsi”.