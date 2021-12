Paura in Spagna per una giovane promessa del ciclismo: Ivan Romeo investito durante un allenamento

SportFair

Il 2021 termina in maniera perssima per Ivan Romeo, giovane promessa del ciclismo spagnolo. Il corridore, attuale campiona nazionale sulla distanza e a cronometro nella categoria junior, è stato investito durante un allenamento da un’auto.

E’ stato Romeo stesso a raccontare quanto accaduto, sui social: “ieri quando tornavo a casa dall’allenamento ho subito una caduta a causa di una macchina che non ha rispettato il dare precedenza. Per “fortuna” solo una costola rotta, qualche punto in faccia e diversi colpi. Sembra che a volte ci dimentichiamo che sulle bici salgono delle persone. Adesso mi riprendo e torno presto in marcia. Grazie per i messaggi e Buone Feste a tutti“, ha scritto a corredo di una foto che lo ritrae sul letto d’ospedale, col collare e diverse ferite e abrasioni.