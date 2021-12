Botman & Robin, il Milan ha il suo uomo pipistrello: il calciatore nato in una famiglia appassionata di hockey

SportFair

Il Milan è protagonista di una stagione molto interessante. La squadra di Stefano Pioli è pienamente in corsa per vittoria in Serie A, mentre in Europa non è riuscita a superare il girone di Champions League con il rendimento che è stato comunque positivo. Il percorso dei rossoneri è stato molto condizionato dalle assenze e dagli infortuni, la rosa è all’altezza ma l’intenzione della dirigenza è quella di alzare l’asticella. In difesa la squadra può contare su calciatori come Tomori e Kjaer, più Romagnoli, il danese è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio. Gabbia può rappresentare una valida alternativa, ma è ancora giovane. Per questo motivo il Milan ha iniziato a muoversi per individuare un compagno di reparto per Tomori e avrebbe mosso i primi passi per Sven Botman del Lille.

Chi è Sven Botman

Sven Botman è un calciatore olandese che attualmente indossa la maglia del Lille. E’ un classe 2000, è in grado di migliorare ancora tantissimo dal punto di vista tecnico, fisico e della personalità. Si tratta di un difensore di piede mancino che può disimpegnarsi bene in una posizione centrale sia a destra che a sinistra nella difesa a 4 e a sinistra in una difesa a 3. E’ molto bravo in marcatura, in più è in grado di impostare bene il gioco. E’, dunque, un difensore completo. E’ cresciuto nel settore giovanile dell’Ajax, poi si è messo in mostra nelle giovanili della squadra olandese. Stagione interessante anche con l’Heerenveen, ma il vero salto di qualità si è registrato proprio con il Lille. Protagonista anche con l’Olanda, già dall’Under 19 ed è destinato ad entrare a far parte dei grandi già nei prossimi mesi. La famiglia è appassionata di hockey, mentre l’unico amore del calciatore è sempre stato il calcio. La sua valutazione è di circa 25 milioni di euro e potrebbe raggiungere presto l’Italia.