Che tuffo di Spalletti! L’allenatore del Napoli si butta a terra dopo la vittoria in Europa League: “lo avevo promesso” [VIDEO]

Il Napoli sorride: la squadra di Luciano Spalletti ha vinto ieri pomeriggio 3-2 contro il Leicester, staccando il pass per i 16esimi di finale di Europa League.

Una vittoria sudata in un match terminato col sorriso per Spalletti e tutto il suo Napoli. Il tecnico della squadra partenopea ha anche manifestato tutto il suo entusiasmo con un… tuffo in campo allo Stadio Maradona. Solo a fine partita, in conferenza stampa, Spalletti ha spiegato il suo gesto: “lo avevo promesso ad Elmas a fine primo tempo: era nervoso per qualcosa che non gli era andata bene e allora gli ho detto “Fai un altro gol e mi tuffo in campo”. Ho dovuto aspettare la fine della partita perché dopo il 3-2 mi avrebbero visto in tanti…“.

“A parte che è un ragazzo splendido, dovunque lo metti tira fuori sempre la prestazione giusta. Fin qui ha giocato 29 partite, contando la Nazionale è quello che ha giocato più di tutti. Può giocare ovunque, e sempre con rendimenti alti”, ha aggiunto Spalletti su Elmas, autore di un’importante doppietta.