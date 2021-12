Champions League, è ufficiale: il sorteggio è nullo, si ripete tutto alle 15

SportFair

Il sorteggio di Champions League non è valido. Tutto è nato dal ricorso presentato dall’Atletico Madrid, la Uefa ha appena ufficializzato la notizia della ripetizione. Il motivo? Ha fatto scalpore l’estrazione della pallina del Manchester United contro il Villarreal, sfida impossibile agli ottavi considerando il precedente incontro tra le due squadre nella fase a gironi. In realtà si trattava del City, prossimo avversario del Villarreal. L’Atletico Madrid ha pescato il Bayern Monaco e ha chiesto di far ripetere il sorteggio: la pallina del Manchester United non era presente tra le opzioni per l’Atletico Madrid.

La Uefa ha ufficializzato la decisione: “a seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica agli arbitri quali squadre possono giocare tra loro, si è verificato un errore materiale nel sorteggio degli ottavi di UEFA Champions League. Di conseguenza, il sorteggio è stato dichiarato nullo e sarà interamente rifatto alle 15.00 CET”.